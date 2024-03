Instituto Zoravia Bettiol promove o evento 'A Força do Feminino' neste sábado (23)

Profissional das artes há 68 anos, ativista em causas sociais e feminista, Zoravia Bettiol lidera o evento A Força do Feminino, que acontece neste sábado (23), das 15h às 21h, em homenagem às mulheres - no mês dedicado a elas. As atividades ocorrem na sede do Instituto Zoravia Bettiol (rua Paradiso Biacchi, 109), com entrada franca.