Festa +50 'Baila Comigo' acontece no Bar Ocidente neste sábado (23)

A comunicadora e jornalista Katia Suman inaugura um novo projeto no Bar Ocidente (av. Osvaldo Aranha, 960), aos sábados, em horário inédito: das 19h às 23h, focado no público para pessoas a partir dos 50 anos. A festa Baila Comigo é um convite à dança, à alegria e aos encontros e também uma homenagem à cantora Rita Lee, um ícone da música brasileira, falecida em maio de 2023, após uma batalha contra o câncer. A estreia acontece neste sábado (23), a partir das 19h, e os ingressos já estão esgotados.

Baila Comigo é a festa mais que ideal para quem quer curtir boa música, bons drinks, bebida gelada e principalmente dançar numa pista com as músicas clássicas que por anos fizeram parte do repertório da comunicadora nos tempos que atuava nas rádios. O evento acontecerá em um horário diferente na cidade, mais cedo que as festas normais, pensado para quem não tem mais vontade de entrar madrugada adentro, mas ainda quer se divertir e dançar muito.