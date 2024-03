'O Avesso da Pele' tem sessões nesta quarta e quinta-feira, dentro do 30º Porto Alegre em Cena

Atração da 30ª edição do Porto Alegre em Cena, a montagem teatral O Avesso da Pele (Coletivo Ocutá/SP) será apresentada no Salão de Atos da PUCRS (av. Ipiranga, 6681), nesta quarta-feira (20), às 20h. Após a sessão, ocorrerá um debate – com o elenco, a diretora do espetáculo, Beatriz Barros, e o autor do premiado romance homônimo, Jeferson Tenório (que recebeu, por esta obra, o prêmio Jabuti 2021 na categoria Romance Literário).