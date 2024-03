Margs comemora 70 anos com exposição retrospectiva

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul - Margs (Praça da Alfândega, s/n°) inaugura, neste sábado (23), às 10h30min, a primeira parte da exposição Margs 70 — Percursos de um acervo, em comemoração ao aniversário de sete décadas da instituição. O evento de abertura da ampla e extensa mostra - que reúne mais de 200 obras nesta primeira etapa - é gratuito e aberto ao público.

Dando sequência ao conjunto de exposições realizadas no último ano pela programação dos 70 anos do Museu, a mostra comemorativa que inicia no sábado é totalmente baseada no Acervo Artístico do Margs, tendo sido especialmente concebida para a ocasião do aniversário, a ser celebrado em 27 de julho. Simbolicamente pensada para ocupar só com obras do acervo a totalidade do prédio do museu, a exposição tem lugar nos seus dois andares, dividida em duas partes - estendidas no tempo -, que se integram.

A segunda etapa da mostra contará com outra seleção de obras, a serem expostas no período de 18 de maio a 18 de agosto. Margs 70 — Percursos de um acervo tem curadoria do diretor-curador da instituição, Francisco Dalcol, com assistência da curadora-assistente do Margs, Cristina Barros.