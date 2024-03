Jorge Aragão canta seus clássicos no Araújo Vianna neste sábado (23)

Jorge Aragão, que fez parte do lendário Fundo de Quintal e recentemente venceu uma batalha contra o câncer, subirá ao palco do Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685), às 21h, com o seu repertório repleto de sucessos. Ingressos estão à venda a partir de R$ 120,00, na plataforma Sympla Uma das figuras mais emblemáticas da música brasileira, retorna a Porto Alegre neste sábado (23). O cantor e compositor carioca, que fez parte do lendário Fundo de Quintal e recentemente venceu uma batalha contra o câncer, subirá ao palco do(avenida Osvaldo Aranha, 685), às 21h, com o seu repertório repleto de sucessos. Ingressos estão à venda a partir de R$ 120,00, na plataforma

Aragão vai estar na capital gaúcha dando continuidade à turnê de Jorge 70: Ao Vivo em São Paulo, disco que celebra o seu 70º aniversário. Eu e Você Sempre, Vou Festejar, Coisinha do Pai e Do Fundo do Nosso Quintal são alguns dos sambas que farão parte do show.

O compositor é o autor de inúmeros sucessos da MPB. Dentre os artistas que já gravaram a músicas do compositor, estão Elza Soares, Beth Carvalho, Alcione, Zeca Pagodinho e Martinho da Vila.