Marcelo Gross e banda gravam o DVD 'Grossroads' no Teatro Túlio Piva

Marcelo Gross e banda gravam o DVD Grossroads no Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 564) - reformado e inaugurado nesta semana - com shows nesta quinta (21) e sexta-feira (22), sempre às 20h. O guitarrista, que foi um dos fundadores da banda Cachorro Grande, promete repassar o melhor de sua produção autoral no novo álbum. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 12,50 na plataforma Sympla e banda gravam o DVDno(Rua da República, 564) - reformado e inaugurado nesta semana - com shows nesta quinta (21) e sexta-feira (22), sempre às 20h. O guitarrista, que foi um dos fundadores da banda Cachorro Grande, promete repassar o melhor de sua produção autoral no novo álbum. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 12,50 na plataforma

Além de alguns hits que compôs na época da Cachorro Grande, Gross fará releituras de parte de seu extenso trabalho solo, apresentando uma seleção de canções dos quatro álbuns que já lançou: Use o Assento para Flutuar (2013), Chumbo & Pluma (2017), Tempo Louco (2021) e Exilado (2022).

Compositor intenso, Gross tem mais de 150 canções registradas em sua autoria ou em parceria com outros artistas. No repertório dos shows que ele apresentará no Teatro de Câmara Túlio Piva, uma das novidades fica por conta da canção inédita, Linguagem dos Sinais. O setlist também terá uma versão para Cosas Imposibles, do guitarrista argentino Gustavo Cerati. Em ambas as sessões, ele estará acompanhado pelos músicos Eduardo Barretto (baixo), Lucas Leão (bateria) e Jimmy Pappon (teclados).