Orquestra Theatro São Pedro inicia temporada com concerto em homenagem a Maria Callas

Orquestra Theatro São Pedro inicia sua temporada de 2024 com o concerto Carmen canta Callas. Sob regência do maestro Evandro Matté, os instrumentistas e a renomada soprano brasileira Carmen Monarcha interpretarão célebres árias e aberturas de óperas que marcaram a intensa e breve carreira de Maria Callas (1923-1977). A apresentação ocorre às 20h desta quinta-feira (21), no palco do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n°). Os ingressos estão à venda a partir de R$ 10,00 no inicia sua temporada de 2024 com o concerto. Sob regência do maestro Evandro Matté, os instrumentistas e a renomada soprano brasileirainterpretarão célebres árias e aberturas de óperas que marcaram a intensa e breve carreira de Maria Callas (1923-1977). A apresentação ocorre às 20h desta quinta-feira (21), no palco do(Praça Marechal Deodoro, s/n°). Os ingressos estão à venda a partir de R$ 10,00 no site do espaço cultural.

O espetáculo refaz o percurso da artista greco-americana considerada uma das maiores cantoras líricas de todos os tempos. No repertório estão obras que levaram a "La Divina" a ser amplamente reconhecida pela dramaticidade das suas interpretações e pela extensão e precisão técnica de sua voz.

Convidada para a abertura das apresentações da Orquestra neste ano, Carmen Monarcha tem uma relação antiga com a obra de Callas. A soprano paraense de fama internacional, que conta com mais de duas décadas de carreira e 15 anos de experiência percorrendo o mundo ao lado do maestro André Rieu e a Johann Strauss Orquestra, passou a se debruçar com profundidade no repertório em 2018, quando estreou o espetáculo em tributo à musa do canto operístico.