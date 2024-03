Orquestra Jovem Theatro São Pedro abre vagas gratuitas para violinistas

Orquestra Jovem Theatro São Pedro está com vagas abertas para estudantes de violino. As inscrições podem ser feitas até 29 de março, gratuitamente, pelo site Projeto de inclusão social que atualmente atende 120 alunos gratuitamente, com o objetivo de formar cidadãos através da linguagem musical e da técnica instrumental, aestá com vagas abertas para estudantes de violino. As inscrições podem ser feitas até 29 de março, gratuitamente, pelo

Para se candidatar, é necessário ter nível intermediário no instrumento, saber ler partitura, além de ter disponibilidade para participar dos ensaios, que acontecem no Multipalco Eva Sopher (Praça Marechal Deodoro, s/n°), nas sextas-feiras e sábados, das 14h às 18h, além das aulas de violino, nas segundas-feiras. Nas audições, os candidatos serão convidados a apresentar uma peça erudita de livre escolha, uma escala ou estudo, além de relatar sua experiência musical e trajetória de vida.

Desde o seu surgimento, em 2021, a Orquestra Jovem Theatro São Pedro oferece vivências artísticas e socializadoras a crianças e adolescentes. O projeto, com coordenação geral do maestro Evandro Matté e coordenação pedagógica da professora e maestrina Keliezy Severo, tem como propósito utilizar a arte como meio de desenvolver a autoestima, as competências cognitivas, a inserção cultural e a cidadania.