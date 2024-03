Rapper Febem se apresenta no Opinião nesta quinta

Febem é um dos nomes de maior ascensão dentro do hip hop nacional na atualidade. O rapper paulista, que ainda colhe os frutos deixados pelo seu álbum mais recente, vai trazer ao Opinião (rua José do Patrocínio, 834), nesta quinta-feira (14), às 23h, a turnê do elogiado Jovem OG (2021). Ingressos a partir de R$ 60,00 na plataforma Sympla Com mais de meio milhão de ouvintes no Spotify,é um dos nomes de maior ascensão dentro do hip hop nacional na atualidade. O rapper paulista, que ainda colhe os frutos deixados pelo seu álbum mais recente, vai trazer ao(rua José do Patrocínio, 834), nesta quinta-feira (14), às 23h, a turnê do elogiado Jovem OG (2021). Ingressos a partir de R$ 60,00 na plataforma

Febem está conquistando o seu lugar dentro do rap nacional. Incorporando influências do trap e do grime, o MC soltou em 2021 o seu mais recente trabalho de estúdio, chamado Jovem OG. O disco traz as participações especiais de Djonga, Vulgo FK e Jean Tassy, entre outros nomes conhecidos do gênero.

Além do seu repertório atual, Febem também vai incluir no set-list da apresentação faixas dos seus antecessores mais famosos – como os requisitados Prata (2017) e Running (2019) – e algumas surpresas, como as faixas que estarão no seu próximo registro, que tem previsão para chegar aos streamings neste ano.