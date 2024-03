Artesanal Sul volta a Porto Alegre com mais de 50 expositores nesta quarta

A Artesanal Sul volta a Porto Alegre neste ano reunindo mais de 50 expositores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro no Centro de Eventos do BarraShoppingSul (avenida Diário de Notícias, 300). De quarta-feira (13) a sábado (16), o público poderá aproveitar para adquirir diferentes materiais a preços promocionais, conferir os lançamentos do mercado, além de mapear novas tendências, participar de cursos de capacitação e ainda ver duas exposições inéditas que reúnem obras de mais de 60 artistas e artesãos do país. Ingressos somente na bilheteria, a partir de R$ 10,00.

Somente neste ano, são esperadas mais de 9 mil pessoas no decorrer de toda a mostra, além de cerca de 60 excursões vindas de cidades da serra, do interior e do litoral gaúcho. Marcas e empresas importantes da indústria têxtil e de artes manuais estão confirmadas.

Além de movimentar a área da economia criativa catalisando negócios em seus estandes e proporcionando diferentes conexões, que incentivam principalmente o empreendedorismo feminino, já que 70% do público participante é composto por mulheres, o evento também gera empregos e investimentos na região.