Inscrições para o 52º Festival de Cinema de Gramado abrem em 11 de março

O Festival de Cinema de Gramado dá a largada para a sua 52ª edição, que acontece entre os dias 9 e 17 de agosto de 2024. Realizadores do Brasil poderão, a partir do dia 11 de março, inscrever seus filmes para as mostras competitivas de longa-metragem brasileiro (LMB), longa-metragem documental (LMD) e curta-metragem brasileiro (CMB). As fichas de inscrição estarão disponíveis no site www.inscricoescinema.com.br. O prazo encerra às 23 horas e 59 minutos do dia 14 de abril. Todas as regras e critérios para participar da seleção constam no regulamento, que será disponibilizado no site do Festival.São 14 categorias premiadas com o cobiçado Kikito para LMB, 12 para CMB e Melhor Filme para longa-metragem documental (LMD). As inscrições para as mostras competitivas de curta-metragem gaúcho (CMG) e longa-metragem gaúcho (LMG) terão as datas divulgadas posteriormente.A 52ª edição do Festival de Cinema de Gramado ocorrerá entre os dias 9 e 17 de agosto.