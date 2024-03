Centro Cultural da Ufrgs abre programação do ano com performance baseada em Botticelli

Dois professores da Universidade reúnem-se para dar início à programação do ano do Centro Cultural da Ufrgs na terça-feira (12), às 19h. O historiador e pianista Francisco Marshall e a bailarina Luciana Paludo apresentam Suíte Primavera, de Botticelli, performance inspirada em A Primavera, uma das obras mais célebres do pintor renascentista Sandro Botticelli. O trabalho propõe uma transcriação dos elementos e simbolismos presentes no quadro, que traz Vênus, deusa grega do amor e das artes, representada ao centro. De forma poética, os artistas refletem sobre os dramas e afetos mobilizados pela paixão. O Centro Cultural da Ufrgs está localizado na rua Eng. Luiz Englert, 333 (acesso pelo lado interno do campus, no andar térreo). A entrada é franca, aberta a toda a comunidade.