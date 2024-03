Sessão nostalgia exibe o clássico 'O Silêncio dos Inocentes' em Porto Alegre

A Cinemateca Paulo Amorim, em Porto Alegre, aposta no clima do Oscar para apresentar mais uma Sessão Nostalgia. A exibição, marcada para este domingo (10), a partir das 14h, destaca O Silêncio dos Inocentes, grande vencedor do Oscar em 1992. O título foi escolhido pelo público em votação nas redes sociais.Baseado no romance homônimo de Thomas Harris, o filme tem a direção de Jonathan Demme. Na história, o espectador acompanha o embate entre Clarice Starling (Jodie Foster), estagiária do FBI, e o presidiário Dr. Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), um psiquiatra brilhante. No ano da premiação, o longa conquistou as estatuetas de Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator, Melhor Atriz e Melhor Roteiro Adaptado.A exibição será na Sala Paulo Amorim da Cinemateca, localizada na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736, Centro Histórico, Porto Alegre, RS). Os ingressos da Sessão Nostalgia podem ser adquiridos na bilheteria da Cinemateca com valor de meia-entrada para todos: R$ 8,00.Essa edição da Sessão Nostalgia será uma parceria da Cinemateca Paulo Amorim com a revista digital Almanaque21. Após a exibição do filme, os críticos Rodrigo de Oliveira, da Almanaque21, e Bruna Haas, da CPA, vão conversar sobre a festa do Oscar e comentar os filmes indicados para a premiação deste ano.