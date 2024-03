Toca do Disco lança reedição em vinil do álbum de estreia de Nei Lisboa

Comemorando os 40 anos de Pra Viajar no Cosmos não Precisa Gasolina, a loja Toca do Disco lança seu primeiro projeto do selo Toca do Disco Records: a reedição em vinil do álbum de estreia de Nei Lisboa, lançado em 1983 de forma independente, fabricado pela Vinil Brasil em vinil transparente 180g. O encarte duplo vem com a versão original e no verso textos e fotos inéditas.

Nesta sexta-feira (8), às 20h, o Gravador Pub (rua Conde de Porto Alegre, 22) recebe o evento de lançamento do álbum. O público poderá conferir um pocket show de Nei Lisboa, que apresentará parte do repertório do disco, seguido de sessão de autógrafos. Os ingressos já estão esgotados.

Fundada por Rogério Cazzetta em 1989 no bairro Bom Fim, a Toca do Disco é uma das lojas mais antigas em operação na cidade, comercializando CDs e vinis novos e usados e acompanhando e fomentando diversas gerações da cena musical local. Em 2013 patrocinou a prensagem em vinil de A Vida Inteira, álbum de inéditas de Lisboa e agora inicia as atividades de selo com Pra Viajar no Cosmos. À venda com exclusividade pela loja, o disco custa R$ 185,00 e conta com 300 cópias.