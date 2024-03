Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, Sesc promove show em tributo a Rita Lee

Com as principais canções que marcaram gerações como Mania de Você, Desculpe o Auê e Erva Venenosa, Rita Lee será relembrada no show Chega Mais, da cantora Daia Radke, neste sábado (9). A apresentação acontecerá no Teatro do Sesc Alberto Bins (avenida Alberto Bins, 665), às 19h30min. Os ingressos custam a partir de R$ 15,00 no site.