Tarja Turunen retorna ao Brasil e faz show no Opinião neste sábado

Depois de fazer um show sold out em Porto Alegre no ano passado, Tarja Turunen retorna ao Brasil para mais algumas datas da turnê que comemora os 15 anos da sua carreira solo. A cantora finlandesa vai subir mais uma vez ao palco do Opinião (rua José do Patrocínio, 834), neste sábado (9), às 23h. Os ingressos estão esgotados.

Com a participação mais do que especial do vocalista e baixista Marko Hietala, que por muito tempo acompanhou a cantora no Nightwish, Tarja trará novamente para cá o show que compila os maiores hits da sua trajetória individual, como I Walk Alone, I Feel Immortal, Until My Last Breath e a recente Eye of the Storm. Os sucessos da sua ex-banda também aparecerão dentro do repertório, tendo em Hietala uma figura de destaque durante essas performances.

A excursão, intitulada Living the Dream: The Hits Tour, é baseada no disco homônimo, que chegou às plataformas de streaming em dezembro de 2022. O giro passará ainda por São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte.