Violonista Pedro Aguiar apresenta recital de abertura da série Recitais Casa da Música Poa

Neste domingo (10), às 19h, Pedro Aguiar apresenta um recital solo de violão na Casa da Música Poa (rua Gonçalo de Carvalho, 22) – local que celebra seus 15 anos de existência. No recital, o músico interpreta composições feitas por artistas que residiam em Paris na famosa década de 1920, os chamados Années folles (anos loucos). O ingresso para o recital custa R$ 40,00, podendo ser adquirido no dia do evento, no local.