Grupo Molejo se apresenta no Araújo Vianna neste domingo

Molejo, um dos grupos mais importantes do pagode nacional, vai retornar a Porto Alegre neste domingo (10), no Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685). A apresentação, marcada inicialmente para ocorrer em dezembro do ano passado, precisou ser adiada por problemas de saúde envolvendo o vocalista Anderson Leonardo, que também não poderá participar deste show. Ingressos a partir de R$ 60,00, na plataforma Sympla , um dos grupos mais importantes do pagode nacional, vai retornar a Porto Alegre neste domingo (10), no(avenida Osvaldo Aranha, 685). A apresentação, marcada inicialmente para ocorrer em dezembro do ano passado, precisou ser adiada por problemas de saúde envolvendo o vocalista Anderson Leonardo, que também não poderá participar deste show. Ingressos a partir de R$ 60,00, na plataforma

O grupo, que fez um grande sucesso na década de 90 com as músicas Caçamba, Brincadeira de Criança, Paparico, Dança da Vassoura e Cilada, subirá ao palco para tocar todos os seus hits e algumas das suas faixas mais recentes, como Quer Biscoito? e Reverso – que saiu em 2022 e ganhou o coração de quem gosta das dancinhas do TikTok.

Com mais de 30 anos de carreira, comemorados com o álbum Molejo Club (2016) e outros tantos singles, o Molejo vai mostrar que tem apostado cada vez mais na modernização das suas músicas ao mesmo tempo que mantém o seu repertório clássico com a vibe alto-astral de outrora. As suas canções atravessaram gerações e estão na boca dos fãs até hoje.