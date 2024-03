Grupo feminino de choro Sorrindo as Pitangas faz apresentação gratuita no Instituto Ling

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o Instituto Ling (rua João Caetano, 440) reúne neste sábado (9), às 17h, quatro das principais instrumentistas do Rio Grande do Sul para apresentar um repertório inteiramente dedicado às compositoras de choro, gênero que foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, na última quinta-feira (29). A entrada é franca.

A apresentação gratuita e ao ar livre, realizada em frente ao centro cultural, marca a estreia do grupo Sorrindo as Pitangas, formado por Stefania Colombo (flauta e percussão), Júlia Schirmer Valentini (violão de 7 cordas e bandolim), Mel Souza (piano) e Thayãn Martins (percussão). O repertório do show incluirá temas de compositoras como Tia Amélia, Carolina Cardoso de Menezes, Viúva Guerreiro, Ludovina Villas-Boas, Chiquinha Gonzaga e Luciana Rabello.