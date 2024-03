Casa de Cultura Mario Quintana realiza última ação do projeto Índice Remissivo

A Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) realizará a última ação do projeto Índice Remissivo nos próximos sábados (9 e 16), das 10h às 11h30min, com uma oficina de escrita criativa ministrada pelo escritor Daniel Galera. Esta atividade encerra o projeto que vem sendo realizado na CCMQ desde julho de 2023, com curadoria de Galera e Taís Cardoso.

Os encontros serão conduzidos pelo escritor a partir da produção de Manoela Cavalinho, artista convidada da terceira edição do projeto. A exposição, localizada no Espaço Maria Lídia Magliani, no quinto andar da CCMQ, poderá ser visitada até o dia 31 de março.

Índice Remissivo tem como objetivo refletir sobre a colaboração entre as artes visuais e a criação literária, tanto ficcional quanto não ficcional. Consiste em uma instalação que combina uma exposição individual com uma estante de livros, onde o artista convidado compartilha com o público uma lista de livros importantes para sua formação, trajetória ou pesquisa atual.