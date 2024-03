Terreira da Tribo apresenta sarau para comemorar o Dia Internacional da Mulher

Nesta quinta-feira (7), a partir das 17h, a Terreira da Tribo (rua Santos Dumont, 1.186) abre as portas para o público em geral para comemorar o Dia Internacional da Mulher com o Sarau Manifesto: minha escrita, o eu feminino meu sagrado, com lançamento de livros, poesia, música e performance. O evento tem como fio condutor a escrita e a potência das vozes femininas em manifesto das três escritoras Fátima Farias, Mika, Nath e da atriz Tânia Farias.

Cercado de signos de referência da espiritualidade africanista, as yabas, o evento tem ingresso espontâneo e a sugestão é que o público doe 1 kg de alimentos não perecíveis, que serão encaminhados para a Associação Famílias em Solidariedade (Afaso), instituição social localizada no bairro Bom Jesus. O Sarau Manifesto é uma realização do DNÁfrica e Terreira da Tribo.

Fátima Farias é poeta, compositora, ativista e educadora social. Realiza projetos literários em escolas. Mika, iniciou no hip hop em 2018, participando das competições do slam. Nath, que se intitula Poeta Desperta, participa das comunidades de poesia Slam do Vida e o Slam Aquilombaí. Tânia Farias é atuadora da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz.