Espaço cultural Remanso surge para dar impulso para novas trajetórias em Artes Visuais

Estabelecido em um casarão datado de 1930, o instituto cultural Remanso abre oficialmente suas portas neste sábado (9), quando ocorre - até domingo (sempre das 14h às 20h) - a 4ª edição da Feira Garganta. Focado em promover a circulação de produções de artistas visuais e editoras independentes, o evento antecede outras atividades de inauguração do novo centro cultural. No decorrer da semana seguinte, haverá um ciclo de palestras com artistas, curadores, críticos e agentes de cultura - nos dias 11 e 12 (das 19h às 21) -; uma minimostra de arte contemporânea - dias 13 e 14 de março (com visitação das 8h30min às 20h) - e, ainda, a abertura de uma exposição coletiva - às 19h do dia 15. Toda a programação é gratuita.

Localizado em um terreno de 388,55m², o instituto cultural Remanso (rua Santo Antônio, 366) conta com uma sede de 269 m², onde funcionarão um ateliê compartilhado, sala de aula para atividades práticas, sala de aula para aulas teóricas, copa, espaço expositivo e auditório para 30 lugares. Idealizada pelos artistas visuais Guilherme Leon e Karina Nery, a iniciativa nasceu para fomentar novos talentos das Artes Visuais e ampliar o acesso do público aos trabalhos produzidos pelo setor.

Adquirido em 2022, o antigo prédio foi revitalizado pela MBK Construtora, a partir de projeto arquitetônico assinado pela Ultra Arquitetura. Mesmo em obras, no decorrer de 2023, recebeu dois artistas residentes (Henrique Pasqual Santos e Virgínia Di Lauro), que produziram obras inspiradas no processo de reparo e adaptações da edificação e na força de trabalho implicada. O resultado dessa residência artística (que durou dois meses) integra a exposição coletiva Mão de Obra?, que inaugura o espaço expositivo do instituto e conta, ainda, com trabalhos de Leandro Machado, zarro, Lia Braga, Silvana Rodrigues, entre outros artistas e coletivos de artes visuais. A curadoria da mostra é dos pesquisadores Izis Abreu e Guilherme Mautone, ambos associados fundadores e integrantes da diretoria do centro cultural, ao lado de Leon e da agente cultural Caroline Ferreira, responsável pela Coordenação do Educativo da nova instituição (Karina Nery atualmente está fora da equipe, porque está realizando um doutorado no Canadá).

Já a minimostra de arte contemporânea - intitulada Canteiro de obras e pensada para ocupar os jardins do Remanso - contará com obras, atividades e propostas de coletivos como No Coração da Agulha, Infraordinaries, Beirada, Ecomuseu Urbano e das artistas Marina Rombaldi e Janaína Ferrari. Outros profissionais que coordenaram ou ainda coordenam espaços culturais do segmento das artes visuais, como Elida Tessler, Lilian Maus, Adauany Zimovski, Leandro Machado, Estevão da Fontoura, Silvana Rodrigues e Diego Groisman serão a atração do ciclo de palestras que antecede as duas mostras e ocorre após a Feira Garganta. Além de 40 expositores, o evento de abertura da série de atividades terá em sua programação a apresentação musical do grupo Jessie Jazz (sábado, às 18h30min) e o bate-papo Narrativas em cruzo: processos de escrita, com os escritores Lilian Rocha, Michele Zgiet e Anderson Coelho, mediado por Wagner Mello.

De acordo com Caroline Ferreira, a nova instituição inicia sua trajetória já contando com duas artistas selecionadas por um primeiro edital de ocupação, ocorrido em 2023: zarro e Virgínia Di Lauro. "Elas estão trabalhando lá desde janeiro de 2024", informa a coordenadora. Além de utilizarem o espaço para produção própria, os selecionados pelo edital - que ocorrerá anualmente - recebem uma bolsa de fomento à formação artística e auxílio para a compra de materiais, explica Caroline. "O edital de ocupação é voltado para pessoas em início de trajetória, em geral estudantes de artes, nem sempre oriundos de espaços acadêmicos e dá absotula prioridade para pessoas negras, indígenas, Lgbtqiapn+, mulheres, pessoas com deficiência, e pessoas em situação de vulnerabilidade social ou hiposufissiência econômica", emenda a coordenadora.

Para além de oferecer concessão gratuita do ateliê (para dois artistas por ano, com direito a seis meses de ocupação, prorrogáveis por mais seis meses), a instituição ainda fornecerá novas residências artísticas (a cada semestre) e promoverá em sua programação uma série de exposições, mostras, cursos e atividades educativas na área das artes e humanidades. A ideia, segundo Caroline, é contribuir para minimizar a discrepância socioeconômica no campo da arte e a disparidade das condições sociais entre artistas que estão começando. "É muito difícil para um artista em início de carreira conseguir pagar um ateliê para produzir, se ele ainda não tem renda. Além disso, essas pessoas precisam de um local para expor e onde possam conhecer outros agentes do meio", explica.

Inicialmente, todas as atividades do Remanso estão sendo custeadas principalmente por doações de um dos associados, mas, no futuro, o projeto - sem fins lucrativos - buscará custear o fomento às bolsas e demais atividades com recursos oriundos da locação de salas comerciais (destinadas a profissionais com alguma afinidade, a exemplo de designers e tatuadores). Para isso, o centro cultural adquiriu - também em 2022 - uma casa geminada (de 366m²), que atualmente está em reforma. Ali, ainda funcionará um café, segundo os fundadores. "Olhando de fora, parece que são duas casas. Mas por dentro, elas serão interligadas", comenta Leon. Em meio aos dois prédios, um amplo jardim ficará aberto à comunidade local. O horário de funcionamento da instituição é de segunda a sexta-feira, 9h às 17h.