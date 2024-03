Teatro Oficina Olga Reverbel completa um ano e apresenta comemorações especiais

Em 27 de março comemora-se o Dia Mundial do Teatro e marca exatamente um ano da inauguração do Teatro Oficina Olga Reverbel, localizado no primeiro piso do Multipalco do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n°). Para essa comemoração recebe-se dois espetáculos de artistas cariocas: Thiago Lacerda e Felipe Haiut. A venda de ingressos para as atrações ocorre no site

O amor natural, livro de poemas eróticos de Carlos Drummond de Andrade, será apresentado como leitura dramatizada pelo ator Thiago Lacerda, e estará em cartaz nos dias 20 e 21 de março (quarta e quinta), às 20h, com ingressos a partir de R$ 50,00.

O monólogo Selvagem, escrito e com atuação do ator Felipe Haiut, conta o sofrimento de pessoas LGBT+, e faz no palco um difícil exercício de abraçar sua criança interior – uma "criança viada", como ele diz – e se libertar das repressões que sofreu na infância. A peça, que é um sucesso de público e crítica, tem direção de Débora Lamm, e estará em cartaz nos dias 27 e 28 de março (quarta e quinta), às 19h. Ingressos à venda a partir de R$ 35,00.