Santa Sede tem inscrições abertas para oficinas literárias de 2024

A oficina literária Santa Sede está com matrículas abertas em turmas com diferentes propósitos e formatos. As aulas vão de março a agosto e este ano têm edições em Porto Alegre e outras cidades, de forma presencial, em encontros que acontecem em um bar ou café da cidade. Já interessados de qualquer parte do mundo têm a opção do formato online. Inscrições podem ser realizadas até esta sexta-feira (8), por e-mail ( [email protected] ), whatsapp (99123-5540) ou pelo site.