Sala Redenção inicia temporada de 2024 com programação dedicada ao imaginário feminino

Nesta quarta-feira (6), a Sala Redenção (rua Eng. Luiz Englert, 333) inicia a temporada de 2024. Após dois meses de recesso, o cinema da Ufrgs volta com suas sessões gratuitas, que ocorrem de segunda a sexta-feira, às 16h e às 19h. A programação de reabertura, que fica em cartaz até o dia 8 de março, conta com a parceria do Instituto Cervantes de Porto Alegre. Intitulada Espacio Femenino: Imaginarios Alborotados, a mostra celebra as produções de cineastas mulheres. As sessões são abertas à comunidade em geral.

A mostra exibe quatro longas-metragens – três documentários e um filme de ficção – e uma sessão de curtas-metragens. Em sua primeira projeção, a mostra apresenta Las Cinéphilas (2017), documentário que retrata três senhoras cujo hábito de ir ao cinema ajuda no alívio da solidão.

Em seu encerramento, que ocorre especialmente no Dia Internacional da Mulher (8), às 19h, a mostra exibe Viaje al Cuarto de una Madre (2018), ficção que explora a individualização de uma mãe e sua filha. A projeção do filme é seguida de um debate por videochamada com as artistas Lia Menna Barreto e Lara Fuke (mãe e filha). A sessão especial conta ainda com a exibição de algumas obras das artistas, que pode ser conferida a partir das 18h30min.