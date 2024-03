Exposição Juruti – Festival das Tribos inaugura no Instituto de Artes da Ufrgs

A Pinacoteca do Instituto de Artes da Ufrgs (rua Senhor dos Passos, 248) abre a exposição fotográfica Juruti – Festival das Tribos, nesta sexta-feira (1°), às 18h. A mostra reúne registros visuais feitos em 2023 pelo fotógrafo e cineasta paraense Alexandre Baena de um dos maiores eventos dos povos tradicionais da Amazônia Brasileira, o Festival das Tribos Indígenas de Juruti ou Festribal.

Festa cultural realizada sempre no último fim de semana do mês de julho ou início de agosto no município de Juruti, oeste do Pará, o evento resgata em forma de espetáculo a cultura indígena nativa da cidade. A exposição fotográfica itinerante abriu em fevereiro em Brasília e, depois de Porto Alegre, seguirá para outras cidades e terminará no mês de julho em Juruti, durante as comemorações dos 30 anos do Festribal.

As catorze telas da exposição Juruti – Festival das Tribos são divididas em sete telas da tribo Mundurukus e sete telas da tribo Muirapinima, que disputaram o Festribal de 2023. No Tribódromo, as tribos Muirapinima (vermelho e azul) e Munduruku (vermelho e amarelo), cada uma com cerca de 800 integrantes, se enfrentam pela conquista do título. As apresentações das tribos são julgadas por uma comissão externa que atribui notas para evolução, apresentador, pajé, letra, música, entre outros itens.