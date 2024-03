Festival Turá revela line-up da segunda edição em Porto Alegre e abre pré-venda

Turá já tem seu line-up confirmado para a segunda edição na capital gaúcha. Apresentado pelo Banco do Brasil, o projeto volta ao Anfiteatro Pôr do Sol (avenida Edvaldo Pereira Paiva, s/n°) nos dias 25 e 26 de maio para celebrar a cultura e a essência do país. A pré-venda já está liberada para clientes Ourocard Elo, a partir de R$ 254,40 no site Evento que reuniu mais de 20 mil pessoas na sua estreia em Porto Alegre, o festivaljá tem seu line-up confirmado para a segunda edição na capital gaúcha. Apresentado pelo Banco do Brasil, o projeto volta ao(avenida Edvaldo Pereira Paiva, s/n°) nos dias 25 e 26 de maio para celebrar a cultura e a essência do país. A pré-venda já está liberada para clientes Ourocard Elo, a partir de R$ 254,40 no

Serão mais de 20 atrações para aproveitar nos dois dias. Estão confirmadas apresentações de Djavan, Ney Matogrosso, Lulu Santos, BaianaSystem - grupo que não vem à cidade desde 2018 - além de Nando Reis, Alcione, Armandinho, Adriana Calcanhotto convida Rubel, Nação Zumbi com a comemoração de 30 anos do álbum Da Lama ao Caos, Cachorro Grande com a celebração dos seus 25 anos de carreira, além do duo Gupe e a banda DINGO.

Entre um show e outro, o público ainda poderá reviver o clima de algumas das festas mais tradicionais da cidade, além de aproveitar o carnaval fora de época com os blocos Turucutá e Não Mexe Comigo. A venda geral inicia nesta segunda-feira (4).