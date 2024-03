Elvis Experience, com Dean Z, acontece neste domingo no Auditório Araújo Vianna

Elvis Experience, capitaneado pelo cantor norte-americano Dean Z, estará no Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685), neste domingo (3), às 20h, para levar a plateia em uma viagem completa pela obra do Rei do Rock. Ingressos disponíveis na plataforma Sympla Sucesso de público no mundo inteiro, um dos tributos mais famosos ao Elvis Presley vai retornar ao Brasil. O, capitaneado pelo cantor norte-americano, estará no(avenida Osvaldo Aranha, 685), neste domingo (3), às 20h, para levar a plateia em uma viagem completa pela obra do Rei do Rock. Ingressos disponíveis na plataforma, a partir de R$ 110,00.

Da ascensão na década de 50 até suas lendárias performances em Las Vegas nos anos 70, o espetáculo vai revisitar os mais diversos sucessos de Elvis, com os figurinos idênticos aos originais e uma banda formatada para reproduzir fielmente a formação clássica que acompanhava o cantor. Love Me Tender, It's Now or Never, Jailhouse Rock, Suspicious Minds e Can't Help Falling in Love são alguns dos hits que certamente estarão no repertório.

Reconhecido pela Elvis Presley Enterprises como um dos melhores covers do planeta, Dean já participou de diversos musicais, como Elvis Lives e Elvis: The World. Em 2023, ele esteve no Brasil para oito apresentações com ingressos esgotados.