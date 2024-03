Edição especial da festa Rock 'n' Bira acontece neste sábado no Opinião

Rock 'n' Bira, com show da banda The Castways e mais quatro tributos a grandes nomes do rock. Os shows começam a partir das 23h, no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834). Ingressos, com direito a open bar, à venda na plataforma Sympla No sábado (2), excepcionalmente no início do mês, rola a edição especial da, com show da bandae mais quatro tributos a grandes nomes do rock. Os shows começam a partir das 23h, no(rua José do Patrocínio, 834). Ingressos, com direito a open bar, à venda na plataforma, por R$ 109,00.

Como de praxe, a Rock 'n' Bira sempre traz para o palco bandas em ascensão e/ou bandas contemporâneas lançando trabalho novo, como a Pelotense, The Castways. E a noite de rock and roll conta com quatro grupos de tributos: banda Jet representa o clássico The Beatles, Bleach o movimento Grunge tocando Nirvana, Riffmaker o hard rock do Journey e Axxon o nu metal do System of Down. Nos intervalos entre as apresentações ao vivo, Ricardinho F. (residente e fundador da Rock 'n' Bira) e Barbosinha (residente do Opinião) assumem o som tocando o melhor do rock mundial.

A Castways foi formada em 2021 é uma banda de rock alternativo de Pelotas. Recentemente, lançou o álbum Art Lives On. Suas composições têm grande carga emocional, pois tratam de perdas, família, amores e sonhos, mas com uma sonoridade elétrica e agitada em sua maioria, demonstrada nos shows ao vivo do grupo.