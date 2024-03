Turnê Mata e Amassa traz Matanza Ritual e Massacration a Porto Alegre neste domingo

Matanza Ritual; do outro, o heavy metal clássico e épico do Massacration. Esses dois universos, quando se encontram, são capazes de mover multidões ávidas por riffs de guitarra furiosos e vocais marcantes. É isso que vai acontecer no próximo domingo (3), a partir das 18h30min, na URB Stage (rua Beirute, 45). As duas bandas de som pesado dividem o palco em solo gaúcho na turnê Mata e Amassa – The Crazy World Tour. Ingressos no site Bilheto De um lado, o rock áspero, sujo e agressivo do; do outro, o heavy metal clássico e épico do. Esses dois universos, quando se encontram, são capazes de mover multidões ávidas por riffs de guitarra furiosos e vocais marcantes. É isso que vai acontecer no próximo domingo (3), a partir das 18h30min, na(rua Beirute, 45). As duas bandas de som pesado dividem o palco em solo gaúcho na turnê. Ingressos no, a partir de R$ 80,00.

Com um repertório de clássicos e músicas autorais recentes, o Matanza Ritual proporciona uma cerimônia para repelir as forças negativas e recarregar as energias. Além disso, lançou singles inéditos que cativaram o público do rock.

Já o Massacration também pegou a estrada no último ano e iniciou a trilogia de clipes medievais com Metal is My Life, que ultrapassou a impressionante marca de um milhão de visualizações no YouTube.