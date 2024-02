Djonga retorna a Porto Alegre em show no Pepsi on Stage neste sábado

Djonga, um dos rappers mais aclamados do cenário brasileiro na atualidade, subirá ao palco do Pepsi on Stage (avenida Severo Dullius, 1.995), neste sábado (2), às 23h, com a sua nova turnê. O cantor e compositor, há pouco soltou o álbum Inocente Demotape. Ingressos à venda a partir de R$ 75,00, na plataforma Sympla , um dos rappers mais aclamados do cenário brasileiro na atualidade, subirá ao palco do(avenida Severo Dullius, 1.995), neste sábado (2), às 23h, com a sua nova turnê. O cantor e compositor, há pouco soltou o álbum. Ingressos à venda a partir de R$ 75,00, na plataforma

Com uma cenografia que replica o universo do álbum em todos os seus detalhes, o cantor ainda vai trazer para a capital gaúcha um grande aparato de efeitos visuais e um time de bailarinos. A ideia, de acordo com Djonga, é levar o público em uma viagem sensorial, fazendo os fãs viverem uma verdadeira catarse com um repertório que mescla músicas novas e os maiores sucessos da sua carreira.

Tratado como um manifesto do seu processo de autoconhecimento e de descoberta, Inocente Demotape teve uma estreia fenomenal nas plataformas de streaming, alcançando rapidamente o Top 12 do Spotify Brasil. Os singles 5 da manhã e Camarote – que ganharam recentemente videoclipes – já somam mais de 2 milhões de visualizações no Youtube.