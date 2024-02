Caetano Veloso se apresenta nesta sexta e sábado no Araújo Vianna

Caetano Veloso vai retornar ao Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha 685), nesta sexta-feira (1°) e sábado (2), às 21h, para fazer mais dois espetáculos da turnê de Meu Coco. As apresentações estavam agendadas para ocorrer em agosto de 2023 e precisaram ser remarcadas, por questões médicas envolvendo o artista. Há poucos ingressos disponíveis na plataforma Sympla Depois de passar por Porto Alegre com shows lotados no ano passado,vai retornar ao(avenida Osvaldo Aranha 685), nesta sexta-feira (1°) e sábado (2), às 21h, para fazer mais dois espetáculos da turnê de. As apresentações estavam agendadas para ocorrer em agosto de 2023 e precisaram ser remarcadas, por questões médicas envolvendo o artista. Há poucos ingressos disponíveis na plataforma, a partir de R$ 175,00.

Acompanhado pela sua banda completa, o cantor baiano subirá ao palco para executar algumas de suas músicas recentes, como Meu Coco e Sem Samba Não Dá, e outras grandes canções que fazem parte de toda a sua carreira, do quilate de Lua de São Jorge, Menino do Rio e You Don't Know Me.

Com 81 anos de idade e quase seis décadas de trajetória, Caetano é um dos artistas mais celebrados da música brasileira de todos os tempos. Ele venceu dois Grammy Awards, em 2001 e 2002, e outros 13 troféus do Grammy Latino. Lançado pela Sony Music, Meu Coco é o 26º disco do cantor e interrompe um hiato criativo que vinha desde Abraçaço (2012).