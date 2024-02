Violoncelista Lucas Duarte se apresenta no Sunset DoubleTree by Hilton

O projeto cultural Sunset DoubleTree by Hilton Porto Alegre, no Terraço Origens (avenida Padre Cacique, 2.703) acontece todas as quintas-feiras, a partir das 18h30min, até o final do verão. Nesta quinta-feira (29), às 18h30min, a apresentação é do violoncelista Lucas Duarte, que promete um repertório entre o erudito e o popular, com standards de jazz, bossas, boleros, tangos e algumas surpresas.

O interesse do artista pela música começou aos sete anos, quando ganhou um violão e passou a compor pequenas canções. Mas foi na adolescência que descobriu sua grande paixão. Aos 13 anos, realizou uma audição para ingressar na Orquestra do Valle de Elqui, no Chile.

Desde então, Lucas Duarte começou a trilhar uma bela trajetória, com muito estudo, profissionalização e experiências. Formou-se em Música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também levou sua música para países como Uruguai, Argentina, Chile e várias cidades brasileiras.