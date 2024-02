Comediante francês Paul Cabannes faz show de stand up neste sábado

Alma de Brasileiro acontece neste sábado (2), no Teatro do Bourbon Country (avenida Túlio de Rose, 80), às 20h. Ingressos à venda na plataforma Uhuu Um stand up que apresenta as percepções culturais de um francês com alma de brasileiro. Paul Cabannes, sucesso nas redes sociais, acaba de confirmar apresentação na Capital. O showacontece neste sábado (2), no(avenida Túlio de Rose, 80), às 20h. Ingressos à venda na plataforma, a partir de R$ 50,00.

Após uma década morando no Brasil, o francês Paul Cabannes compartilha com o público sua visão peculiar da cultura brasileira. Seu show é um retrato em formato de stand-up que responde à pergunta: o que é ter alma de Brasileiro? Paul é casado com uma brasileira e pai de duas meninas e contará histórias vividas por ele, com muito humor, sobre os hábitos dos brasileiros.