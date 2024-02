Falos e Stercus em documentário

O documentário Falos, sobre o processo de criação do espetáculo Hibrys, do grupo de teatro Falos e Stercus, faz sua pré-estreia nesta quarta-feira. É um cruzamento entre a criação cinematográfica e a teatral, onde a construção do filme se conecta à montagem da peça. O evento inicia às 19h, na Sala Eduardo Hirtz, na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). Na tela, os espectadores poderão perceber que processos criativos podem ter as mais diversas dinâmicas. Surgem as questões internas do grupo, dificuldades de produção, uma mudança radical da narrativa no meio do processo, falta de recursos - em suma, a rotina em uma produção independente. A produção da Cinema8ito traz as experimentações de linguagem características da produtora, dentro de um contexto em que a imagem se desconstrói para renascer, assim como o próprio filme, que diversas vezes quase foi impossibilitado mas resistiu e agora está nas telas.

Tem mulher fazendo samba

Espetáculo-mostra de sambas autorais gaúchos, o evento Tem mulher no samba! acontece na quinta-feira, às 20h, no Teatro Renascença - Centro Municipal de Cultura (avenida Érico Veríssimo, 307). As canções são interpretados pelas autoras, na grande maioria mulheres, 16 ao todo, e convidados, em comemoração aos 45 anos do Sindicato dos Compositores Musicais do RS e o Dia Internacional da Mulher. As compositoras são: Ana Sauri, Beth Fraga, Cláudia Barulho, Cláudia Xavier, Célia Sorriso, Delma Gonçalves, Guaíra Soares, Helô Romero, Izabel L'Aryan, Yara Lemos, Jô Bittencourt, Joice Mara, Luciara Batista, Maria do Carmo, Preta Guedes e Rhosângela Silverio. Já os compositores convidados são: Alemão Charles, Luis Dellamora , Renato Borba e Sérgio Rosano.

Rap nordestino dando a real no Agulha