Filme sobre o processo criativo da trupe Falos e Stercus estreia nesta quarta

O documentário Falos, sobre o processo de criação do espetáculo Hibrys, do grupo de teatro Falos e Stercus, faz sua pré-estreia nesta quarta-feira (28). É um cruzamento entre a criação cinematográfica e a teatral, onde a construção do filme se conecta à montagem da peça. O evento inicia às 19h, na Sala Eduardo Hirtz, na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736).

Na tela, os espectadores poderão perceber que processos criativos podem ter as mais diversas dinâmicas. As questões internas do grupo, dificuldades de produção, uma mudança radical da narrativa no meio do processo, falta de recursos – em suma, a rotina em uma produção independente.

A produção da Cinema8ito traz as experimentações de linguagem características da produtora, dentro de um contexto em que a imagem se desconstrói para renascer, assim como o próprio filme, que diversas vezes quase foi impossibilitado mas resistiu e agora está nas telas.