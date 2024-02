Curadoria seleciona 15 espetáculos gaúchos para o 18º Festival Palco Giratório Sesc

Porto Alegre se prepara para receber mais uma edição do Festival Palco Giratório Sesc, evento cultural que reúne espetáculos de teatro, música e dança e acontecerá entre os dias 14 e 29 de maio. A seleção de obras gaúchas recebeu 181 propostas e 15 foram escolhidas para compor a programação, que será divulgada no lançamento do Festival, em abril. A lista inclui grupos, além da Capital, das cidades de Novo Hamburgo, Canela, Sapiranga e Rio Grande, entre outras.

A curadoria foi formada pelo ator e professor formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) Diego Ferreira, a diretora teatral e doutora em Letras - Teoria da Literatura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) Luciana Eboli e pela dramaturga, performer, atriz e bacharela em Direção Teatral pela Ufrgs, Silvana Rodrigues.

Arte Sesc é um dos pilares prioritários para o Sesc/RS e tem como propósitos a valorização da arte e a disseminação da cultura para a sociedade de forma democrática e acessível, com ações que proporcionem a formação de plateias dos mais diferentes públicos. Dessa forma, promove atividades culturais de teatro, música, artes plásticas, circo, literatura e cinema, com uma intensa troca de experiências para ampliar o acesso à produção artística.

Confira os espetáculos gaúchos selecionados: