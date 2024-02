Cursos de Extensão em Música da Ufrgs estão com inscrições abertas

Os Cursos de Extensão em Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul estão com inscrições abertas até 29 de fevereiro. As aulas serão ministradas no prédio do Instituto de Artes da Ufrgs (rua Senhor dos Passos, 248). Há cursos com oportunidade de bolsa, com especificações nos editais. As inscrições devem ser realizadas pelo site.