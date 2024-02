TV Brasil exibe performance exclusiva da Nelson Ayres Big Band

O maestro, pianista e arranjador Nelson Ayres reedita a sua histórica big band em show exclusivo com grandes talentos artísticos que a TV Brasil leva ao ar neste sábado (24), às 23h30min. O especial para o programa Cena Instrumental, atração da faixa musical da emissora pública, intercala entrevista e números musicais.

Durante a produção, o homenageado conversa com a anfitriã sobre sua obra e revela momentos marcantes de sua trajetória. Com repertório de clássicos, o espetáculo gravado pelo canal com a Nelson Ayres Big Band está disponível no app TV Brasil Play.

A afiada seleção de obras para a performance traz arranjos que combinam jazz e música popular com singularidade, leveza e, até mesmo, diversão. O especial reúne composições do próprio Nelson Ayres bem como de personalidades da MPB, como Tom Jobim, Jackson do Pandeiro e Moacir Santos. O veterano foi o diretor musical e fez os arranjos das composições para o projeto exibido pelo canal público.