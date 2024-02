Vencedor do Prêmio Júri Jovem em Roterdã, Levante chega aos cinemas de Porto Alegre

Precedido por uma longa lista de prêmios em festivais como os de Cannes, Biarritz, Palm Springs e Roterdã, além de Melhor Filme no Mix Brasil, Levante estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (22). Com a direção vencedora do Festival do Rio, assinada por Lillah Halla, o filme narra os desafios de Sofía, uma jovem de 17 anos que, às vésperas de um campeonato de vôlei decisivo para seu futuro como atleta, descobre uma gravidez indesejada. Ao tentar interrompê-la de maneira clandestina - uma vez que o aborto é criminalizado no Brasil -, a adolescente se torna alvo de um grupo conservador decidido a detê-la a qualquer preço.

Para resistir à violência dos fundamentalistas vigilantes, Sofía conta com uma importante rede de apoio, cujo grande pilar é seu time de vôlei, mas também conta com os cuidados da treinadora Sol e de seu pai, João. A equipe de jovens atletas é composta por um time queer/feminino. No filme, a relação de cumplicidade e parceria ultrapassa os limites da quadra.