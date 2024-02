Ospa anuncia programação do ano e lança plano de assinaturas para Temporada 2024

Orquestra Sinfônica de Porto Alegre anunciou, nesta terça-feira (20), a sua programação para a temporada artística de 2024. O presidente da Ospa, Gilberto Schwartsmann, e o diretor artístico e maestro da Ospa, Evandro Matté, revelaram os planos da Orquestra, da Escola da Ospa e do Coro Sinfônico da Ospa, que devem realizar juntos mais de 90 apresentações ao longo do ano. A atividade também promoveu o programa Amigo Ospa, que incentiva a contribuição de pessoas físicas, com plano de assinaturas em diferentes modalidades. Mais informações no site anunciou, nesta terça-feira (20), a sua programação para a temporada artística de 2024. O presidente da Ospa, Gilberto Schwartsmann, e o diretor artístico e maestro da Ospa, Evandro Matté, revelaram os planos da Orquestra, da Escola da Ospa e do Coro Sinfônico da Ospa, que devem realizar juntos mais de 90 apresentações ao longo do ano. A atividade também promoveu o programa Amigo Ospa, que incentiva a contribuição de pessoas físicas, com plano de assinaturas em diferentes modalidades. Mais informações no

O concerto de abertura da temporada, Quadros de uma Exposição, já está marcado para o dia 9 de março, na Casa da Ospa (avenida Borges de Medeiros, 1.501), com regência de Evandro Matté e o solista Fabio Martino. Já no dia 15 de março, às 20h, acontece o Concerto Especial do Dia da Mulher, com regência de Natalia Salinas e Wally Hase. E para finalizar as apresentações do mês, dia 23, às 17h, Bruckner 200 – Sinfonia Romântica é apresentado pelo maestro Fábio Mechetti e o solista Yevgeny Yehudin.

No mês de abril, a Sinfonia Fantástica acontece no dia 6, às 17h, com o regente José María Moreno e o solista Régis Pasquier. No dia 13, às 17h, o Concerto Clássico traz o regente Christian Baldini e Max Uriarte e Elisa Machado como solistas. E no dia 19, às 20h a regente Catherine Larsen-Maguire e a solista Anastasiya Evsina apresentam Rhapsody in Blue 100 anos. Em maio, as apresentações iniciam com Pulcinella, no dia 11, às 17h, com Juan Luis Pérez de regente e Juan Pérez Floristán como solista. No dia 17, às 20h, a regente Pawe Przytocki e a solista Anna Serova apresentam Lutoslawski. Já A Sereia é apresentado às 17h do dia 25, pelo regente Dmitry Matvienko e solista Winston Ramalho.

Em junho, acontece Danza di Terra no dia 14, às 20h, com Hirofumi Yoshida como regente e Homero Francesch de solista. Em julho são três apresentações: no dia 12, às 20h, Daphnis et Chloé com regência de Kakhi Solomnishvili e solo de Alexandre Dossin. No dia 20, às 17h, Rachmaninoff II, com regência de Gudni Emilsson e Olinda Allessandrini como solista. A comemoração do Bicentenário da Imigração Alemã acontece no dia 26, às 17h, com regência e direção artística de Evandro Matté e solo de Christoph Hartmann.

A apresentação Celso Loureiro Chaves inaugura os espetáculos de agosto, às 17h do dia 10, com regência de André Cardoso. No dia 18 acontece, às 18h, o Concerto do Dia do Patrimônio, com o regente Evandro Matté e a solista Guadalupe Paz. Noite Transfigurada é apresentada no dia 23, às 20h, com os solistas Luis Gustavo Surgik e Ana Helena Surgik. No dia 31, às 17h, Bach Eterno, como homenagem à professora Gisa Volkmann, com regência de Diego S. Biasibetti e Marília Vargas, Maria Cristina Kiehr, Paulo Mestre, Jabez Lima e Norbert Steidl como solistas.

Em setembro, no dia 6, às 20h, a Ospa recebe Pelleas et Melisande, com regência de Zoe Zeniodi e Moisés Cunha no solo. No dia 14, às 17h, Beethoven IX, apresentado pelos solistas Thayana Roverso, Ana Lúcia Benedetti, Caique Bravo e Anderson Barbosa e Manfredo Schmiedt como segente. Em outubro, apenas acontece a Souvenir d’un Lieu Cher no dia 5 às 17h, com Marcus Bosch e Brigitta Calloni.

No dia 1° de novembro, às 20h, acontece a Sagração da Primavera, com o regente Paolo Bortolameolli e o solista Joe Alessi. Mestres do Barroco acontece dia 15, às 17h, com regência de Luís Otávio Santos e solo de Fernando Cordella. Brasil Musical acontece no dia 23, às 20h, dedicado à Semana da Consciência Negra, com regência de Anderson Alves e solo de Gabriele Leite. No dia 30, às 17h, Wagner & Strauss acontece com Daniel Geiss na regência e solo de Eiko Senda.

Para fechar o ano, nos dias 7 e 8 de dezembro, Carmina Burana, de Carl Orff, concerto da programação comemorativa ao Bicentenário da Imigração Alemã, conta com regência e direção artística de Evandro Matté e solos de Rodrigo Olmedo, Vinícius Atique, Maria Sole Gallevi, além do Coro Sinfônico da Ospa. A programação do ano ainda conta com as séries Ópera, Pop, Igrejas, Música de Câmara, Concertos Especiais, Interior, Didáticos e Coro Sinfônico.