Morre Ira von Fürstenberg, atriz e princesa que agitou colunas sociais, aos 84 anos

Ira von Fürstenberg, princesa e filha da herdeira da Fiat, morreu nesta segunda-feira (19), aos 84 anos. Famosa especialmente nos anos 1970, ela foi como uma Kardashian da época, como comparou seu biógrafo, Nick Foulkes.

Virginia Carolina Theresa Pancrazia Galdina zu Fürstenberg nasceu em 1940 em Roma, filha do príncipe Tassilo Fürstenberg e de Clara Jeanne Agnelli, herdeira da herdeira da Fábrica Italiana Automobilística de Turim (Fiat). Já aos 14 anos, a socialite se casou com o príncipe Alfonso Hohenlohe, espanhol que fundou o fundou o famoso Marbella Club, a quem foi prometida e com quem viveu até 1961.

Seu casamento com espanhol rendeu dois filhos, Christoph (1956-2006) e Hubertus (1959), ex-esquiador olímpico. A relação foi por terra, no entanto, quando Ira conheceu o milionário Francesco "Baby" Pignatari, playboy brasileiro com quem se casou.

Ira veio morar em São Paulo com o novo marido e ergueu a mansão das tochas, um dos destaques do colunismo social da época. O caso durou três anos.

Aos 25 anos, divorciada em Las Vegas, Ira deu início à sua carreira de atriz. Entre os cerca de trinta filmes dos quais participou entre os final dos anos 1960 e os anos 1970, estão os italianos "O Incomparável Espião" e "Eu Matei Rasputin", ambos de 1967, e o brasileiro "Desejo Selvagem", de 1979, do diretor David Cardoso, o "rei da pornochanchada". Gravou ainsa a novela "Na Idade do Lobo", dirigida por Walter Avancini.

Em 2006, quando já tinha largado a atuação e trabalhava como designer de joias, Ira perdeu seu filho Christoph, que havia sido preso em Bangcoc após falsificar seu visto de permanência na Tailândia.