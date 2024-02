Animação indicada ao Oscar, O Menino e a Garça chega aos cinemas

O Menino e a Garça, indicado a Melhor Longa em Animação no Oscar deste ano e produzido pelo lendário Studio Ghibli, estreia no Brasil nesta quinta-feira (22). O filme será exibido em mais de 280 salas de cinema ao redor do país, com distribuição da Sato Company. Além de concorrer a uma estatueta no Prêmio da Academia, o filme já foi prestigiado como Melhor Filme de Animação no Globo de Ouro, no BAFTA e no New York Film Critics Circle Award.

O Menino e a Garça é uma fantasia cujo roteiro é assinado pelo diretor Hayao Miyazaki, e apesar de se referir ao romance homônimo de 1937, de Genzabur Yoshino, é uma história original, que tem como protagonista Mahito Maki, um garoto de 12 anos, que vive no Japão de 1943, durante a Guerra do Pacífico.

Após a morte de sua mãe, seu pai se casa com a irmã mais nova dela, e se mudam para a casa dela no campo. Nesse ambiente, Mahito conhecerá uma garça cinza que o levará a uma torre misteriosa, onde viverá uma jornada na qual descobrirá a verdade sobre si mesmo. O roteiro é, assumidamente, baseado em experiência do próprio Miyazaki em sua infância, e entre as mensagens do longa está a possibilidade da paz entre as nações num mundo marcado pelo conflito.