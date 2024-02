Filme Blues And Roll É Pra Lá Que Eu Vou é exibido na Cinemateca Paulo Amorim

Nesta quinta-feira (22), às 19h30min, acontece uma sessão do filme Blues And Roll É Pra Lá Que Eu Vou, da Hard Blues Trio, na Cinemateca Paulo Amorim, na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). A entrada é gratuita

O nome escolhido para o curta-metragem foi tirado de um trecho da música É Pra Lá Que Eu Vou, inspirado em uma viagem que a banda faz pelo Brasil logo após o período da pandemia de coronavírus. O filme se divide em três momentos, um minidocumentário que conta a história da banda até chegar ao momento atual, o videoclipe na íntegra e um making of ao final.

Hard Blues Trio é conhecido por combinar a essência clássica do Blues com uma abordagem contemporânea. O grupo gaúcho é um dos difusores do blues rock no sul do país e vem se destacando no cenário nacional com canções que remetem aos anos 1970 com uma pegada moderna da tríade guitarra, baixo e bateria.