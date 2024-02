Banda Yellow Dog se apresenta no Hard Rock Café do Pontal Shopping

Na segunda-feira (19), a banda Yellow Dog se apresentará no Hard Rock Café do Pontal Shopping (avenida Padre Cacique 2.893), a partir das 20h. O valor do ingresso é R$ 20,00 até as 17h e após, R$ 30,00, no local. Crianças de até 12 anos não pagam ingresso.

O grupo formado em Porto Alegre, com mais de duas décadas de estrada, tem os mesmos integrantes do projeto de tributo ao Clube da Esquina, e também o trabalho autoral Relâmpago Imaginário, que mistura rock progressivo, psicodelia e MPB. No show, o grupo faz um passeio pelo melhor do rock sessentista e setentista, que foi grande influenciador do Clube.

No setlist, Pink Floyd, Beatles, Supertramp, Neil Young, Cream, Crosby Stills & Nash, Rolling Stones e The Doors, entre outros. Para este show a Yellow Dog contará com: Alemão Jef nos vocais e violão de 12 cordas, Zeca Garcia na Guitarra, Daniel Vlacic no baixo, Luciano Bolobang na bateria e com as participações especiais de Chico Gomes no Trompete, Marcelo Figuereido no sax e Luiz Mario Tavares na percussão.