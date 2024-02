Animação Masha e o Urso chega aos cinemas nesta quinta

O desenho animado que se tornou uma febre entre as famílias ao redor do mundo chega aos cinemas brasileiros neste final de semana. Querido do público por entreter e educar as crianças, Masha e o Urso compila histórias inéditas da pequena Masha e seu amigo, o Urso.

Os desenhos, repleto de doçura e ingenuidade, são uma metáfora de como uma criança interage com o mundo exterior e como os adultos podem ajudá-las nas situações do dia a dia. A animação, assinada pela Animaccord, é sucesso em todo o mundo e traz histórias sobre amizade, liberdade e ainda incentiva a criatividade das crianças de uma forma inteligente.

Quando Masha está por perto, travessuras selvagens e hilárias podem acontecer como corrida com carrinho de bolo, paraquedas improvisado com véu da noiva e perseguição de pombos travessos. No caminho de volta para a cidade, há um emocionante conto de fadas de Natal estrelado por Masha e seu novo amigo Janeiro. Eles se juntam aos magos Doze Meses para salvar as férias e torná-las inesquecíveis, em uma jornada cheia de risos e encantamento.