Escolas pedem punição de Viradouro por excesso de pessoas na comissão de frente

Quatro escolas de samba entraram com um recurso na Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio) para pedir penalização à Viradouro por conta da comissão de frente. O movimento é encabeçado pela Imperatriz Leopoldinense e pela Grande Rio, que competem pelo título contra a escola de Niterói.

Elas alegam que a Viradouro descumpriu a regra de apenas 15 componentes visíveis. A Liesa, no entanto, afirmou que os recursos foram aceitos pela liga, mas só serão analisados na quinta-feira. Ou seja, não haverá punição da escola em relação às notas.

"Todos os recursos foram aceitos e serão analisados e respondidos até amanhã, quando faremos reunião com as escolas que voltarão para desfilar no sábado", disse o presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro.

O que é questionado é que, após os bailarinos subirem e se esconderem dentro do elemento cenográfico da apresentação, outros personagens apareceram. Se forem novos integrantes, e não os mesmos bailarinos com roupas diferentes, a Viradouro pode ter extrapolado o número limite de componentes.

O presidente de honra da Viradouro, Marcelo Petrus Calil, se defendeu afirmando ter cumprido a obrigatoriedade. "Existe uma comissão de obrigatoriedade e ela vai dizer se cumpriu um não. Eu sempre cumpro o regulamento. Vamos esperar abrir os envelopes", disse à TV Globo.

Antes da apuração, o presidente da Liesa afirmou que nenhuma das escolas feriu as obrigatoriedades. Em nota, a Grande Rio detalhou o motivo pelo qual entrou com o recurso contra a Viradouro: "O grupo contendo dez integrantes manteve-se em cima do tripé, permanecendo imóvel durante parte da apresentação do outro grupo, que também estava na cena de forma aparente. Este fato que por sí já determinaria o excesso cometido, não sendo relevante se os grupos estão juntos no tripé ou não".

"Contudo, em determinado momento da coreografia o grupo de 12 integrantes ainda sobe no tripé e se junta ao outro que está fantasiado de palha imóvel. Neste momento o flagrante caso de violação se acentua de maneira inequívoca, já que ambos os grupos estavam dividindo o mesmo espaço cênico. Assim que o grupo de doze integrantes se esconde dentro do tripé, o outro grupo inicia uma evolução de dança".