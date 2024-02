Sala Xico Stockinger recebe qualificação após 30 anos

A Casa de Cultura Mário Quintana (Rua dos Andradas, 736) é, desde 1990, um espaço destinado ao lazer e à promoção de artes. O Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (Macrs) tem sua sede original no local, com duas galerias expositivas. A instituição surgiu com o objetivo de pesquisar, promover e preservar a arte contemporânea brasileira e estrangeira e propõe-se a ser um espaço de acolhimento à pluralidade e diversidade cultural por meio da arte. O museu está, neste momento, com dois projetos de obras simultâneos: a revitalização da Sala Xico Stockinger e também a construção da sede definitiva, Macrs 4D, na rua Comendador Azevedo, no 4º Distrito de Porto Alegre.

Antes de ser a Casa de Cultura, o grande prédio rosa do Centro Histórico era o Hotel Majestic, onde morou o poeta gaúcho Mario Quintana, cujo quarto pode ser conferido no segundo andar do centro cultural. Entre 1987 e 1990 foram feitos os projetos e as obras de adaptação do local, assinados pelos arquitetos Flávio Kiefer e Joel Gorski. Desde então, a Sala Xico Stockinger não sofreu nenhuma mudança, no que já são mais de 30 anos desde a conclusão da obra original.

A diretora do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, Adriana Boff, explica a motivação da renovação, iniciada nesta quarta-feira: "Ela tem um problema crônico de calor e há algum tempo ela também tem goteiras, então a telha vai ser trocada por uma telha térmica e acreditamos que isso vai resolver esses dois problemas."

O espaço de 220 metros quadrados começa a ser renovado nesta semana, e a obra deve durar aproximadamente cinco meses. Ela possui uma cobertura de aço, alumínio e vidro, que cobre o lado Gasômetro do prédio. O investimento de R$ 1.309.345,38 para a obra veio do programa Avançar na Cultura, do governo do Estado, após a conclusão do projeto e da licitação no final de 2023. A secretária estadual da Cultura, Beatriz Araujo, explica que o programa "representa o compromisso da gestão com o fortalecimento das instituições culturais, tanto no que tange ao patrimônio edificado quanto na ampliação de programas e equipes. São investimentos em todas as vinculadas da Sedac, potencializando a arte e a cultura do Rio Grande do Sul".

Durante a realização dos trabalhos, a Sala Evelyn Ioschpe, logo abaixo da Xico Stockinger, no quinto andar, ficará fechada para visitação do público. Mas o espaço onde o museu foi fundado, a Galeria Sotero Cosme, continua aberta. Com a renovação da sala, também chamada de Galeria Branca, o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul realiza duas importantes obras ainda neste ano. "Em um levantamento feito em 2019, nós já vimos que esse espaço era uma prioridade também. Mas com a complexidade do projeto e do processo licitatório, as duas obras acabaram saindo na mesma época", explica a diretora.

Já a nova sede do Macrs, com 2 mil metros quadrados que serão divididos entre foyer de recepção, um espaço de loja, 300 metros quadrados de galeria expositiva, uma área para educativo e a área administrativa, terá suas obras iniciadas na próxima segunda-feira. "Lá nós vamos começar com a reposição de telhados, depois demolições e a construção. Na quinta e sexta-feira (desta semana) iremos ao local fazer as últimas análises para definição do cronograma", conta Adriana Boff.