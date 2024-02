Andressa Monteiro faz sua estreia na poesia com 'Velho mundo e outros poemas'

Abordando temas como natureza, desejos, afetos, perdas, tempo e espaço, a paulistana Andressa Monteiro lança pela Editora Patuá seu livro de estreia, Velho mundo e outros poemas, disponível nas livrarias e no site da editora. Os mais de 80 textos foram escritos em diferentes momentos da vida da autora, e começaram a ser selecionados durante a pandemia. Nos poemas de Andressa mergulhamos em um mundo poético no qual autoras clássicas da literatura brasileira, como Clarice Lispector, e autoras contemporâneas que têm conquistado importante espaço na literatura nacional, como Mar Becker, aparecem como inspirações interlocutoras. Os trabalhos de Andressa Monteiro revelam uma poesia descritiva e imagética que, de dentro do gênero da poesia, dialoga com a prosa poética.