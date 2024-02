Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, retoma a programação com filme surpresa

A Cinemateca Capitólio retoma a programação de 2024 nesta quarta-feira, 14, às 19h30, com uma sessão surpresa de uma obra-prima do cinema embalada pela música de Leonard Cohen. A entrada é franca. As informações estão disponíveis no site da prefeitura de Porto Alegre.

Confira abaixo o restante da programação:



Diretor português em destaque



A partir da quinta-feira, 15, a Cinemateca Capitólio apresenta três filmes do prestigiado realizador português João Pedro Rodrigues: O Ornitólogo, Fogo-Fátuo e Onde fica Esta Rua? ou Sem Antes nem Depois (este codirigido por João Rui Guerra da Mata). O valor do ingresso é R$ 16.





Projeto raros



Na sexta-feira, 16, às 19h30, a primeira edição de 2024 do Projeto Raros apresenta um marco do cinema argentino: Nazareno Cruz e o Lobo (1975), de Leonardo Favio. Com apresentação em vídeo do crítico Ramiro Solzini, a sessão tem entrada franca.



Programação de 14 a 21 de fevereiro



14 de fevereiro (quarta-feira)

19h30 – Filme surpresa



15 de fevereiro (quinta-feira)

15h – Onde Fica Esta Rua? ou Sem Antes Nem Depois

17h – Fogo-Fátuo

19h – O Ornitólogo



16 de fevereiro (sexta-feira)

15h – O Ornitólogo

17h – Onde Fica Esta Rua? ou Sem Antes Nem Depois

19h30 – Projeto Raros: Nazareno Cruz e o Lobo



17 de fevereiro (sábado)

15h – Fogo-Fátuo

17h – O Ornitólogo

19h – Onde Fica Esta Rua? ou Sem Antes Nem Depois



18 de fevereiro (domingo)

15h – Onde Fica Esta Rua? ou Sem Antes Nem Depois

17h – Fogo-Fátuo

19h – O Ornitólogo



20 de fevereiro (terça-feira)

15h – O Ornitólogo

17h – Onde Fica Esta Rua? ou Sem Antes Nem Depois

19h – Fogo-Fátuo



21 de fevereiro (quarta-feira)

Não haverá sessão